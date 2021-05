Джон Бойега готов вернуться в «Звездные войны» Названа дата выхода фильма о падении Луны на Землю » Голливуд и европейское кино: какие фильмы и сериалы снимали в Киеве Редакция кино подготовила подборку фильмов и сериалов. В этих картинах вы сможете узнать знакомые пейзажи столицы Украины. Ни для кого уже не секрет, что улицы и пейзажи Киева стали привлекательной съемочной площадкой для известных режиссеров. Например, даже Том Круз приезжал в Киев, чтобы примерить локации своего следующего фильма с франшизы «Миссия невыполнима». Подборка сформирована на основе голливудских и европейских фильмов и сериалов, которые использовали живописные пейзажи столицы Украины. 1. Чернобыль

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 9,4

Оригинальное название: Chernobyl Этот телесериал от HBO возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен. История многосерийного сериала рассказывает о взрыве четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Создатели картины очень ответственно отнеслись к экранизации и даже перешивали пуговицы и погоны на костюмах военных, чтобы максимально соответствовать тому времени. В связи с большими налогами, которые действуют в Украине для иностранных кинопроизводителей, 70% материала было снято в Литве. Но главные места Киева все равно попали на экраны: Подол, Институт гидробиологии, Оболонь, Киевская госадминистрация, улица Пушкинская и Владимирская. 2. Земля будущего: Мир за пределами

Год: 2015

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригинальное название: Tomorrowland Картина американского производства, режиссера и сценариста Брэда Берда. Картина рассказывает историю о девушке Кейси – главной героине, которая получила пропуск в идеальный мир, без войн, болезней и насилия. Чтобы передать важные события истории режиссеры включили кадры с событий Революции Достоинства 2013-2014 годов, которые происходили на Майдане Незалежности. 3. Последний наемник

Год: 2021

Оригинальное название: The Last Mercenary Мировая премьера франкоязычного фильма запланирована на 2021 год. Сюжет картины посвящен политическим интригам на государственном уровне, а главную роль, как известно, в сериале для Netflix исполнит звезда экшн-фильмов Жан-Клод Ван Дамм. При поиске локаций в Киеве главным фактором было сходство с Парижем – потому съемки происходили в отелях Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Специально для съемок фильма магазин «Сильпо» на улице Ярославской, 56А переименовали в Votre Marche (фр. «Ваш магазин»). 4. Наследие лжи

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 5,0

Оригинальное название: Legacy of Lies Украинско-британский шпионский триллер режиссера Эдриэна Бола. Съемки фильма проходили в Украине и частично в Великобритании. В фильм вошли такие локации столицы: вокзал, аэропорт «Борисполь», библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма. Но это лишь часть локаций, которые зритель узнает на экране. 5. Перемирие

Год: 1997

Рейтинг IMDb: 6,6

Оригинальное название: La Tregua Драма итальянского кинорежиссера Франческо Рози была награждена премией «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах. Сюжет рассказывает историю возвращения домой итальянского еврея из концлагеря Освенцима после войны. Фильм основан на автобиографическом романе Примо Леви «Пробуждение». Съемки проходили в Виннице, Львове и Киеве.