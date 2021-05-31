ЕС: Кремль планирует поглотить Беларусь

Кремль планирует поглотить Беларусь в самое ближайшее время, воспользовавшись текущей ситуацией, тем более, что у Лукашенко особого маневра уже нет. Он официально признан диктатором, нарушающим международные соглашения.

На закрытом саммите ЕС, состоявшимся на прошлой неделе, ряд лидеров европейских государств выразили опасения, что Россия может «поглотить» Белоруссию. Как передает испанское издание Pais, внеплановый саммит прошел через на следующий день после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryainair в Минске.

Встреча лидеров европейских стран носила закрытый характер из-за опасений утечки информации. Главам государств даже запретили пользоваться мобильными телефонами во время саммита. По мнению источников El Pais, подобные строгие меры позволили лидерам откровенно выразить свое мнение насчет последствий произошедшего инцидента.

Одной из главных тем саммита стали опасения глав европейских государств, что президент России Владимир Путин может воспользуется растущей изоляцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в состав федерации.

По данным издания, первым об этом риске упомянул Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который заявил, что произошедший инцидент «даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию плана по поглощению Белоруссии, который окончательно поставит эту страну под контроль Москвы».