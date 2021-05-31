Джон Бойега готов вернуться в «Звездные войны»

Еще в прошлом году Джон Бойега говорил, что ему неинтересно раз за разом играть одну и ту же роль — он может предложить большее.

Но в 2021-м актер, похоже, готов откликнуться на самые разные предложения — в том числе и касающиеся участия в сиквелах. На днях Бойега подписался на продолжение «Чужих на районе», а теперь заявил, что готов вернуться и во вселенную «Звездных войн» — при условии, что контролировать производство снова будут Кэтлин Кеннеди и Джей Джей Абрамс:

«Я открыт для переговоров, если Кэтлин, Джей Джей, может, еще кто-нибудь, наша команда снова будут в деле — тогда запросто».

Напомним, что относительно недавно Бойега критиковал создателей последней трилогии за то, что его персонаж (а также героиня Келли Мари Тран) не получил должного развития — в отличие от героев Дэйзи Ридли и Адама Драйвера, которым «достались все нюансы». Кроме того, актер был не в восторге от «Последних джедаев» — он счел восьмой эпизод, снятый Райаном Джонсоном, «сомнительным». Зато работой Абрамса Бойега, судя по всему, остался доволен.