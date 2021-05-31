Бывший возлюбленный Майли Сайрус Коди Симпсон впервые рассказал секреты их отношений

После развода с Лиамом Хемсвортом отношения Майли Сайрус и Коди Симпсона пока оказались для звезды самыми продолжительными — с австралийским певцом Майли встречалась 10 месяцев. Почему они расстались, неизвестно, однако бывшие влюбленные смогли сохранить хорошие отношения и обиды друг на друга не держат.

О романе с 28-летней Сайрус Симпсон на днях впервые рассказал в интервью 60 Minutes Australia.

На тот момент я уже давно ее знал. Она всегда была творческой личностью. Постепенно мы перешли от того, чтобы быть просто друзьями и проводить время в компании общих приятелей, к тому, чтобы быть вместе,

— рассказал 24-летний Коди.

Он сказал, что после расставания с Майли они остались друзьями.

Все закончилось довольно дружелюбно. Это был один из тех этапов, через которые вы проходите и благодаря этому многому учитесь,

— добавил он.

Сейчас Симпсон счастлив в новых отношениях — певец встречается с моделью Марлоз Стивенс. А вот сердце Майли пока свободно.

Говоря о расставании с Симпсоном, она отмечала, что каждый из них работал над собой, но заявила, что на тот момент две половинки не смогли образовать единое целое. Однако Майли сказала, что после многих лет дружбы их с Коди пути непременно пересекутся в будущем.

Мы дружим уже 10 лет, и мы будем продолжать оставаться друзьями. Так что не надо превращать это в драму,

— сказала она.

А вот к экс-супругу Лиаму Хемсворту певица испытывает совсем другие чувства. Не так давно она призналась, что все еще его любит. Правда, едва ли актеру есть до этого дело — он уже полтора года встречается с моделью Габриэллой Брукс и, как говорят инсайдеры, очень с ней счастлив.