Брайан Остин Грин познакомил возлюбленную Шарну Берджесс с детьми от Меган Фокс

В то время как 35-летняя Меган Фокс отправилась поддержать своего 31-летнего возлюбленного Колсона Бэйкера на концерт Barstool 500 Party в Индиану, 47-летний экс-супруг актрисы остался вместе с их тремя сыновьями: восьмилетним Ноа, семилетним Боди и четырехлетним Джорни.

Помогала Брайану в эти дни справиться с родительскими обязанностями его возлюбленная — танцовщица Шарна Берджесс. Грин познакомил свою пассию с детьми, и, похоже, что они подружились. Актер поделился снимком, на котором его сыновья и Берджесс весело проводят время в бассейне.

В комментариях 35-летняя Шарна написала, что это были лучшие дни, и поставила смайл в виде сердца.

С Берджесс актер встречается с конца прошлого года. Судя по всему, Меган не возражает против того, чтобы их с Грином сыновьям проводили с ней время. Сама Шарна тепло отзывалась об экс-супруге своего бойфренда.

Он замечательный отец, и он, и его жена, то есть бывшая жена, вырастили троих прекрасных сыновей. И они замечательные, милые, добрые и внимательные. Они проделали удивительную работу,

— говорила Берджесс в интервью.

Но вот что возмущает Фокс, так это то, что бывший муж делится семейными снимками в соцсетях. Она считает, что он демонстративно показывает, какой он хороший отец, как бы упрекая ее в том, что она недостаточно хорошая мать.

Почему ты не можешь перестать использовать детей для «показухи» в своем инстаграме? Ты так озабочен тем, чтобы выставить меня в роли матери, которой постоянно нет рядом, а себя изобразить отцом года, — говорила Фокс.

К слову, дети бывшей пары познакомились и с бойфрендом своей мамы и тоже отлично с ним поладили.

Родители Ноа, Боди и Джорни тем не менее собираются решать вопрос об опеке над ними через суд. Напомним, что о расставании Меган Фокс и Брайан Остин Грин объявили год назад. В браке они прожили 10 лет.