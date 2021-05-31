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Боевой дрон впервые атаковал солдат самостоятельно

Боевой дрон впервые в полностью автономном режиме атаковал людей, следует из материала, опубликованного в журнале New Scientist.

Авторы ссылаются на отчет группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. По их данным, в марте 2020 года боевой дрон Kargu-2, созданный турецкой военно-технической компанией, самостоятельно выследил живую цель и атаковал ее. Это произошло в рамках конфликта между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии под командованием мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара.

Отмечается, что дрон в этот момент не получал никаких команд от человека. Подробности случая, а также привела ли атака техники к человеческим жертвам, не сообщаются. Отмечается, что дрон Kargu-2 оснащен бомбой, которая может взорваться при столкновении с целью.

31 мая, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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