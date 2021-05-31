Археологи нашли следы древнего проклятия, которому 2300 лет

Ученые обнаружили кувшин и монету под полом классического коммерческого здания Агоры, которое использовалось древними мастерами. Напомним, Агора — рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний (которые также по месту проведения назывались агорами). Сообщается, что в горшке находились расчлененные голова и нижние конечности молодого цыпленка. Результаты исследования опубликованы в журнале Hesperia.

Отмечается, что около 300 г. до н.э., люди, наложившие проклятие, также проткнули сосуд большим железным гвоздем.

Все внешние поверхности кувшина изначально были покрыты текстом. Археологи обнаружили, что когда-то на нем было написано более 55 имен. Части гвоздя и курицы, вероятно, сыграли свою роль в проклятии, отмечают ученые. Гвозди обычно встречаются в древних ритуалах с древними проклятиями и символически обездвиживают или ограничивают двигательные способности жертв проклятия.

Image credit: Athenian Agora excavations

Авторы проклятия, возможно, хотели передать «беспомощность и неспособность цыпленка защитить себя» людям, чьи имена написаны на банке, сообщают ученые. Присутствие головы и голеней курицы в банке говорит о том, что «скручивая и прокалывая голову и голени курицы, авторы проклятия стремились вывести из строя те же самые части тела у своих жертв».