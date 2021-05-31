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Американские ученые нашли антитело ко всем коронавирусным инфекциям

Ученые из США выявили перекрестно-реактивное антитело к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, которые вызывают обычную простуду. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Института Скриппса, особый тип антител был обнаружен при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами SARS-CoV-2.

По словам специалистов, антитело вырабатывается В-лимфоцитами, «запомнившими» простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2. Оно связывается с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

По словам ученых, это открытие является важным шагом на пути к вакцине или терапии широкого действия.

31 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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