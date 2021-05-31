200 лет после Наполеона: император, освободивший евреев

Спустя двести лет после смерти Наполеона легенда жива и обрастает новыми красками. 5 мая Франция отметила двухсотлетие со дня смерти «Маленького капрала», Le Petit Caporal, ставшего императором. Прошли грандиозные выставки и телешоу, выпущены десятки книг, статей, фильмов, а завершилось все это церемонией в Доме инвалидов с участием президента Эммануэлем Макроном, пишет обозреватель Haaretz Габи Левин .

Так и произойдет, но только спустя много лет после его смерти, последовавшей 5 мая 1821 года в возрасте 52 лет на крошечном острове Святой Елены, куда он был сослан после поражения в 1815 году при Ватерлоо.

«Я хочу, чтобы мои останки похоронили на берегу Сены, среди французского народа, который я так сильно любил», – написал Наполеон в завещании.

Более миллиона французов сопровождали позолоченный гроб Наполеона вдоль Сены, через Триумфальную арку, воздвигнутую Наполеоном в честь своих солдат, к месту последнего упокоения, отведенному для него в Доме Инвалидов, «на берегу Сены». 15 декабря 1840 года Виктор Гюго описал возвращение гроба как последнее триумфальное возвращение императора; грандиозный финал, как Наполеон и желал.

Выставленная в Лувре картина «Наполеон навещает больных чумой в Яффе» (1804)

По правде говоря, Франция никогда не забывала Наполеона. Улицы, площади и мосты носят имена его генералов и их самых значительных сражений: авеню Карно, бульвар Мюрат, железнодорожный вокзал Аустерлиц и многие другие.

Уместно ли чествовать столь спорную фигуру: сначала — республиканца, затем — коронованного императора? «Это признание его как французского исторического деятеля и одной из самых важных фигур в мировой истории», — говорит историк Тьерри Ленц, возглавляющий Фонд Наполеона. — Наполеон установил правительство, основанное на верховенстве закона. Благодаря «Кодексу Наполеона», некоторые из созданных им институтов существуют по сей день, в том числе ответственный за законодательство Государственный совет, Кассационный суд [верховный суд Франции], Банк Франции и Почетный легион».



Посмертная маска Наполеона Постер выставки в парижском Музее армии

Французская революция, разумеется, проходила под знаменем прав человека, добавляет Ленц. Но вела к беспорядкам и анархии, и Наполеон установил конституционное управление, наведя порядок в хаосе. «Я бы хотел опровергнуть утверждения о том, что он был диктатором, расистом и убил миллионы солдат в ненужных войнах. Диктатура предполагает участие военных, но его офицеры носили перья и медали и занимались только войной. Еще будучи консулом, Наполеон окружил себя государственными деятелями: это заместитель министра юстиции Камбасерес, министр финансов Годен, министр полиции Фуше и особенно министр иностранных дел Талейран, дипломат высочайшего уровня. Они не были пешками, а нередко противостояли ему, и он уважал их мнение. И фактически он продолжал войны, унаследованные им от революции — против европейских монархий во главе с Габсбургами».

Мундир Наполеона

Однако память о Наполеоне противоречива из-за фундаментальных вопросов, один из которых — статус женщин под его властью. Его режим укрепил патриархат, который доминировал даже во время революции. А 20 мая 1802 года в качестве консула он утвердил закон о восстановлении рабства во французских колониях, аннулировав его отмену, принятую революционным Конвентом в 1794 году.

Тьерри Ленц

Он стремился восстановить французскую колониальную империю в Америке ради не только престижа, но и — прежде всего — экономической выгоды. В 1789 году каждый десятый француз зарабатывал на жизнь колониальной торговлей, а на остров Гаити приходилось более половины мирового производства сахара. В начале XIX века ветер восстания начал дуть среди рабов Карибской империи Франции, поставив под угрозу ее целостность. Наполеон был вынужден подавить беспорядки.

С другой стороны, он избавил еврейское население от обременительных законодательных ограничений. Когда он был еще совсем молод, то во время итальянской кампании 1797 года столкнулся с евреями, заключенными в стенах гетто Анконы и вынужденными носить желтые шляпы на головах и ленты со звездой Давида на руках. Он приказал им убрать эти символы и вместо этого надеть трехцветные ленты.

Это был первый символический шаг молодого генерала Бонапарта на пути к предоставлению евреям свободы передвижения и возможности сохранения их традиций. Позже Наполеон применил это к евреям Рима, Венеции, Вероны и Падуи. Затем он отменил законы инквизиции и постановил, что евреи имеют те же права, что и другие итальянские граждане.

Президент Макрон в усыпальнице Наполеона

«Во время Французской революции во Франции проживало около 40 000 евреев, большинство – в Эльзасе, – говорит Ленц. – Они жили в гетто, были ограничены в передвижениях и занятиях. Их успехи в финансовой сфере вызывали враждебность у христиан, которые связывали иудаизм с деньгами. На юге Франции ситуация была иной: евреи жили в относительной свободе, имели гражданские права свободно передвигаться, заниматься различными видами деятельности и даже жить в Париже».

Орас Верне «Наполеон на смертном одре»

В 1808 году Наполеон предоставил евреям те же права, что и другим согражданам, после того, как революция уже признала свободу вероисповедания. Евреи Франции вышли из гетто и были организованы в региональные ассоциации, которые регистрировали членов общины, поощряли их заниматься производительной экономической деятельностью и даже записываться в армию.

Созданная Наполеоном Консистория, главный представительский орган французских евреев, сначала позволила начать диалог между еврейскими общинами и государством, способствовала их ассимиляции в основное общество, а в наше время действует в Париже, защищая интересы общины и свободу вероисповедания через синагоги, школы и благотворительные организации.

Статуя французского офицера в Яффо

В 1798 году Наполеон предпринял в Египте кампанию, чтобы уничтожить британские морские пути в Индию. Он выиграл битву у пирамид, но проиграл ключевое морское сражение с британским флотом адмирала Нельсона в заливе Абу-Кир. Затем он решил атаковать Сирию, планируя по пути завоевание Палестины.

В январе 1799 года во главе армии из 13000 солдат он за два дня захватил Яффу и продвинулся вдоль побережья к Акко. Но, к его удивлению, правитель города осман Ахмад аль-Джаззар сумел выдержать французскую осаду, а семь британских кораблей, направленных в порт Акко, помогли Аль-Джаззару. Чума унесла много жизней у солдат Наполеона, и припасов не хватало; он отказался от своих планов и вернулся в Египет.

Есть легенда, что после завоевания Акры (Акко) Наполеон планировал провозгласить создание еврейского государства в Османской Палестине. Он намеревался опубликовать это объявление по прибытии в Иерусалим. Некоторые историки утверждают, что если заявление было подготовлено, то лишь как средство пропаганды среди евреев региона.

Ленц этому не верит. «Это миф. У него не было такого намерения, и свидетельств этого нет. Он также не собирался ехать в Иерусалим, потому что не хотел, чтобы египетская кампания считалась крестовым походом. Хотя он участвовал в нескольких небольших стычках, например, у горы Фавор или у Назарета, которые затем помпезно назвал «Битва на горе Фавор» или «Битва при Назарете», но это были очень незначительные дела».

Статуя Наполеона в мундире егеря на вершине Колонны Великой армии работы Пьера Стенна (1962)

Что это был за человек? «Он представляет новую эру, в которой тот, кто начал с нуля, с нуля и достиг максимальной высоты», – отвечает Ленц. – Он был вдохновляющей фигурой в глазах людей и в глазах его солдат, которые любили его и следовали за ним куда угодно».

Мария Якубович