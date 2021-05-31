200 лет после Наполеона: император, освободивший евреев

«Я хочу, чтобы мои останки похоронили на берегу Сены, среди французского народа, который я так сильно любил», – написал Наполеон в завещании.
Так и произойдет, но только спустя много лет после его смерти, последовавшей 5 мая 1821 года в возрасте 52 лет на крошечном острове Святой Елены, куда он был сослан после поражения в 1815 году при Ватерлоо.
Спустя двести лет после смерти Наполеона легенда жива и обрастает новыми красками. 5 мая Франция отметила двухсотлетие со дня смерти «Маленького капрала», Le Petit Caporal, ставшего императором. Прошли грандиозные выставки и телешоу, выпущены десятки книг, статей, фильмов, а завершилось все это церемонией в Доме инвалидов с участием президента Эммануэлем Макроном, пишет обозреватель Haaretz Габи Левин.
Сменивший его монарх, Людовик XVIII, отказывался разрешить репатриацию останков, отчасти из-за чистой мстительности, а отчасти из-за опасений, что начнутся волнения. Только в 1840 году король Луи Филипп, последний из династии Бурбонов (Орлеанской ветви), согласился разрешить посмертное возвращение Наполеона во Францию.
Более миллиона французов сопровождали позолоченный гроб Наполеона вдоль Сены, через Триумфальную арку, воздвигнутую Наполеоном в честь своих солдат, к месту последнего упокоения, отведенному для него в Доме Инвалидов, «на берегу Сены». 15 декабря 1840 года Виктор Гюго описал возвращение гроба как последнее триумфальное возвращение императора; грандиозный финал, как Наполеон и желал.
Выставленная в Лувре картина «Наполеон навещает больных чумой в Яффе» (1804)
По правде говоря, Франция никогда не забывала Наполеона. Улицы, площади и мосты носят имена его генералов и их самых значительных сражений: авеню Карно, бульвар Мюрат, железнодорожный вокзал Аустерлиц и многие другие.
Уместно ли чествовать столь спорную фигуру: сначала — республиканца, затем — коронованного императора? «Это признание его как французского исторического деятеля и одной из самых важных фигур в мировой истории», — говорит историк Тьерри Ленц, возглавляющий Фонд Наполеона. — Наполеон установил правительство, основанное на верховенстве закона. Благодаря «Кодексу Наполеона», некоторые из созданных им институтов существуют по сей день, в том числе ответственный за законодательство Государственный совет, Кассационный суд [верховный суд Франции], Банк Франции и Почетный легион».
Посмертная маска Наполеона Постер выставки в парижском Музее армии
Французская революция, разумеется, проходила под знаменем прав человека, добавляет Ленц. Но вела к беспорядкам и анархии, и Наполеон установил конституционное управление, наведя порядок в хаосе. «Я бы хотел опровергнуть утверждения о том, что он был диктатором, расистом и убил миллионы солдат в ненужных войнах. Диктатура предполагает участие военных, но его офицеры носили перья и медали и занимались только войной. Еще будучи консулом, Наполеон окружил себя государственными деятелями: это заместитель министра юстиции Камбасерес, министр финансов Годен, министр полиции Фуше и особенно министр иностранных дел Талейран, дипломат высочайшего уровня. Они не были пешками, а нередко противостояли ему, и он уважал их мнение. И фактически он продолжал войны, унаследованные им от революции — против европейских монархий во главе с Габсбургами».
Мундир Наполеона
Однако память о Наполеоне противоречива из-за фундаментальных вопросов, один из которых — статус женщин под его властью. Его режим укрепил патриархат, который доминировал даже во время революции. А 20 мая 1802 года в качестве консула он утвердил закон о восстановлении рабства во французских колониях, аннулировав его отмену, принятую революционным Конвентом в 1794 году.
Он стремился восстановить французскую колониальную империю в Америке ради не только престижа, но и — прежде всего — экономической выгоды. В 1789 году каждый десятый француз зарабатывал на жизнь колониальной торговлей, а на остров Гаити приходилось более половины мирового производства сахара. В начале XIX века ветер восстания начал дуть среди рабов Карибской империи Франции, поставив под угрозу ее целостность. Наполеон был вынужден подавить беспорядки.
С другой стороны, он избавил еврейское население от обременительных законодательных ограничений. Когда он был еще совсем молод, то во время итальянской кампании 1797 года столкнулся с евреями, заключенными в стенах гетто Анконы и вынужденными носить желтые шляпы на головах и ленты со звездой Давида на руках. Он приказал им убрать эти символы и вместо этого надеть трехцветные ленты.
Это был первый символический шаг молодого генерала Бонапарта на пути к предоставлению евреям свободы передвижения и возможности сохранения их традиций. Позже Наполеон применил это к евреям Рима, Венеции, Вероны и Падуи. Затем он отменил законы инквизиции и постановил, что евреи имеют те же права, что и другие итальянские граждане.
«Во время Французской революции во Франции проживало около 40 000 евреев, большинство – в Эльзасе, – говорит Ленц. – Они жили в гетто, были ограничены в передвижениях и занятиях. Их успехи в финансовой сфере вызывали враждебность у христиан, которые связывали иудаизм с деньгами. На юге Франции ситуация была иной: евреи жили в относительной свободе, имели гражданские права свободно передвигаться, заниматься различными видами деятельности и даже жить в Париже».
В 1808 году Наполеон предоставил евреям те же права, что и другим согражданам, после того, как революция уже признала свободу вероисповедания. Евреи Франции вышли из гетто и были организованы в региональные ассоциации, которые регистрировали членов общины, поощряли их заниматься производительной экономической деятельностью и даже записываться в армию.
Созданная Наполеоном Консистория, главный представительский орган французских евреев, сначала позволила начать диалог между еврейскими общинами и государством, способствовала их ассимиляции в основное общество, а в наше время действует в Париже, защищая интересы общины и свободу вероисповедания через синагоги, школы и благотворительные организации.
Статуя французского офицера в Яффо
В 1798 году Наполеон предпринял в Египте кампанию, чтобы уничтожить британские морские пути в Индию. Он выиграл битву у пирамид, но проиграл ключевое морское сражение с британским флотом адмирала Нельсона в заливе Абу-Кир. Затем он решил атаковать Сирию, планируя по пути завоевание Палестины.
В январе 1799 года во главе армии из 13000 солдат он за два дня захватил Яффу и продвинулся вдоль побережья к Акко. Но, к его удивлению, правитель города осман Ахмад аль-Джаззар сумел выдержать французскую осаду, а семь британских кораблей, направленных в порт Акко, помогли Аль-Джаззару. Чума унесла много жизней у солдат Наполеона, и припасов не хватало; он отказался от своих планов и вернулся в Египет.
Есть легенда, что после завоевания Акры (Акко) Наполеон планировал провозгласить создание еврейского государства в Османской Палестине. Он намеревался опубликовать это объявление по прибытии в Иерусалим. Некоторые историки утверждают, что если заявление было подготовлено, то лишь как средство пропаганды среди евреев региона.
Ленц этому не верит. «Это миф. У него не было такого намерения, и свидетельств этого нет. Он также не собирался ехать в Иерусалим, потому что не хотел, чтобы египетская кампания считалась крестовым походом. Хотя он участвовал в нескольких небольших стычках, например, у горы Фавор или у Назарета, которые затем помпезно назвал «Битва на горе Фавор» или «Битва при Назарете», но это были очень незначительные дела».
Статуя Наполеона в мундире егеря на вершине Колонны Великой армии работы Пьера Стенна (1962)
Что это был за человек? «Он представляет новую эру, в которой тот, кто начал с нуля, с нуля и достиг максимальной высоты», – отвечает Ленц. – Он был вдохновляющей фигурой в глазах людей и в глазах его солдат, которые любили его и следовали за ним куда угодно».
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