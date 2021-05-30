Врачи призвали запретить магнитный пирсинг из-за опасного тренда в TikTok

Врачи Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) призвали запретить продажу магнитов для пирсинга, имитирующих прокол языка. Из-за смертельно опасного тренда в TikTok врачам все чаще приходятся оперировать подростков, проглотивших элемент украшения в ходе выполнения трюка. Вирусные видео в соцсети призывают поместить магнит по обе стороны языка и покачивать им, будто пирсинг настоящий, пишет The Guardian.

Проглатывание более одного магнита может быть опасным для жизни и привести к значительным внутренним повреждениям в течение нескольких часов. Прижимаясь друг к другу в кишечнике, магниты сдавливают ткани и перекрывают кровоснабжение. В отличие от традиционных, крошечные магнитики диаметром менее шести миллиметров сильнее притягиваются и могут быть легко проглочены. Из-за этого за последние три года в Англии экстренно прооперировали не менее 65 детей

Профессор Саймон Кенни (Simon Kenny), детский хирург и национальный директор отдела по делам детей и молодежи в NHS England призывает запретить магниты для пирсинга, которые продаются как творческие наборы. «Нет ничего забавного для детей и их родителей в операции по удалению проглоченных и слипшихся в разных частях кишечника магнитов, или в длительном восстановлении, внутренних рубцах, которые могут остаться впоследствии. Я бы настоятельно призвал родителей изучить опасность таких игрушек, но единственный способ предотвратить инциденты — прекратить продажу этих предметов», — уверен врач.