В США боксёр-трансэйджер стал чемпионом страны среди детей 10-12 лет Райан Рейнольдс признался, что имеет психическое расстройство: «Преследует меня всю жизнь» » Военная разведка ЦАХАЛа (АМАН) подводит итог операции «Страж стен»

Через неделю после окончания операции «Страж стен» (10-21.05.21) сайт АОИ рассказал о подготовительной работе, проведенной военной разведкой АОИ (АМАН) за годы, предшествующие операции. Данные работы позволили вскрыть сеть боевых туннелей ХАМАС, именуемых в Израиле «Метро», ПУ ракет, дома и квартиры руководителей и полевых командиров, другие цели. Через неделю после окончания операции «Страж стен» (10-21.05.21) сайт АОИ рассказал о подготовительной работе, проведенной военной разведкой АОИ (АМАН) за годы, предшествующие операции. Данные работы позволили вскрыть сеть боевых туннелей ХАМАС, именуемых в Израиле «Метро», ПУ ракет, дома и квартиры руководителей и полевых командиров, другие цели.

14 врытых ПУ ракет возле здания школы, вскрытых с помощью мультикоптеров. Работа разведки включала сбор информации, часто с помощью инструментов тактической разведки, а далее их анализ методами, используемыми географической разведкой (GEOINT) и складывание мозаики ситуации в Секторе. Поскольку речь шла о колоссальных объёмах информации, их обработка была возможна только с помощью современных компьютерных технологий работы с т.н. Big data По мере продвижения работ составлялись две сопряжённые карты местности Сектора: наземная и подземная. Подразделение 9900 (визуальная разведка АМАН, VISINT) вела съёмку местности различными способами, в т.ч. с мультикоптеров, и с использованием различных сенсоров. Далее информация обрабатывалась специальными программами, работающими на технологиях искусственного интеллекта (ИИ; artificial intelligence, AI). На протяжении лет отслеживались любые изменения на местности и таким образом скрывалась сеть туннелей и другие цели ХАМАС. Уже в ходе операции те же технологии использовались для вскрытия ракетно-миномётных целей («Матарот ТАМАС», ТАМАС – «Талюль Маслюль»), т.е. огневых позиций, РСЗО и т.п. и их уничтожения в реальном масштабе времени. Уже в первые дни операции были поражены сотни таких целей, половина – именно за счёт технологий ИИ и методов работы, совершенствуемых по мере накопления опыта. «hа-Алкимаи» («Алхимик») – система защиты границ. Выводит на таблеты офицеров на местности (уровень командира взвода и выше) динамическую и постоянно обновляемую картину ситуации на границе. В целом ряде случаев система помогла предотвратить теракты в тылу Израиля.

«hа-Бсура» («Благая весть» или «Евангелие») – система, поставляющая аналитикам военной разведки на уровне округ-дивизия рекомендации об атаке качественных целей непосредственно во время боевых действий.

«Омек hа-Хохма» («Глубина мудрости»).

Также использовались системы ИИ, созданные в подразделении 8200 (техническая разведка АМАН, SIGINT) после операции «Могучий утёс» (2014 г.): Огромное значение сыграла совместная работа различных разведподразделений АОИ, Общей службы безопасности (ШАБАК) и многочисленные разработки последних лет, и в первую очередь вопросов ИИ. Кроме того – автоматизированные предупреждения (в т.ч. поступающие от ШАБАК), цифровые ударные ячейки («Таэй Ткифа Дигиталиим»), мультикоптеры и другие разработки. Впервые в этой операции ИИ сыграл колоссальное значение и стал настоящим «усилителем возможностей» («Макпиль Коах»). Всё это – на основе т.е. «Мерказ hа-Мейда вэ-hа-Йеда» («Центр информации и знаний»), технологической платформы, содержащей 90% всей информации о противнике на данном ТВД и позволяющей ИИ работать с этой информацией. Также в первый раз в ходе этой операции работала многомерная и межвидовая база («Басис Рав-Тхуми вэ-Рав-Зрои») подразделений АМАН и ВВС, позволяющая создавать цели для атак в реальном масштабе времени. Кроме целей, известных на основе подготовительной работы разведки до операции, данная база выявила около 200 качественных целей в ходе операции, например врытые ПУ ракет, направленные на Тель-Авив и Иерусалим. 50% таких целей были атакованы в дни операции. Майор Й., глава сектора подземной войны («Рош Мадор Тат-Карка») в Аналитическом управлении АМАН («Хативат hа-Михкар») рассказывает, что ХАМАС рассматривал туннели как лучшее средство выживания и скрытого передвижения своих боевиков. По их мнению, все преимущества АОИ сводились к нулю, когда речь шла о подземной войне. После ударов по «Метро» в ХАМАС поняли, насколько возможности разведки АОИ велики даже в этой сфере. Капитан А., глава секции целей («Рош Мадор Яадим») на палестинском ТВД в Аналитическом управлении АМАН, рассказывает, что по завершении операции ХАМАС резко ослаб. Займёт долгие годы вернуть ракетный потенциал к уровню, существовавшему до операции. Одно из серьёзных достижений – ликвидация 2 высокопоставленных инженеров ХАМАС. В целом вся система НИОКР и производства ХАМАС и ИД получила огромный удар. Также сообщается, что удар по системе НИОКР серьёзно задержит проект точности ракет ХАМАС («Проект hа-Диюк»), развиваемый с помощью Ирана. В рамках данного проекта обычные НУР для РСЗО должны оснащаться системами коррекции для более точного поражения целей. В то же время АОИ отмечает, что лишь 10% запасов ракет ХАМАС и ИД была уничтожена в рамках превентивных атак на склады и ПУ. Приводится ряд примеров конкретных атак, выполненных по точным разведданным: Уничтожение комбрига Газы ХАМАС Басама Иса. Он находился в подземном бункере и ВВС одновременно атаковали как сам бункер, так и все туннели, ведущие к нему. Иса был убит с десятками активистов. ХАМАС направил 5 бойцов морского спецназа для попытки эвакуировать пострадавших. Повторная атака ВВС по данным разведки уничтожила и их.

Уничтожение комбрига Северной бригады ИД. Он прятался в густонаселённом районе лагеря беженцев и АМАН вместе с ШАБАК установили его местонахождение с точностью до комнаты и ВВС поразили эту цель с минимальным окружающим ущербом.

В то же время попытки уничтожить командира военного крыла ХАМАС Мухамада Дефа не удались, также не удалось установить местоположение и атаковать главу администрации ХАМАС в Газе Яхью Сануара.

В ряде случаев использования ПТРК АОИ имела предварительную информацию, но не смогла её правильно использовать. В т.ч. атаки на гражданскую машину и военный джип в первые дни, а также пуск ПТУР по танку 82-го батальона 7-й бригады (пострадавших небыло, был ли задействован КАЗ – не сообщается). Все эти случаи проверяются. Но в целом ряде других случаев атаки удалось предотвратить с использованием системы «hа-Алкимаи», как сказано выше.



Атака секретного склада боеприпасов ХАМАС.

Атака РСЗО.

Капитан А. рассказывает о работе разведки (иврит).

Майор Й. рассказывает о работе разведки (иврит). [источники]