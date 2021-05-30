«  
  »

Вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес мужа о сексуальных домогательствах

Народная артистка России Марина Зудина ответила на обвинения в адрес покойного мужа, советского и российского режиссера театра и кино Олега Табакова. В разговоре с телеканалом РЕН ТВ она назвала бредом заявления студентки о домогательствах.

«Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко… Извините, даже не обсуждаю», — сказала Зудина.

Ранее бывшая студентка театрального режиссера Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в домогательствах. По ее словам, еще при поступлении в МХАТ режиссер предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». Антоненко также заявила, что неприличные намеки от режиссера во время обучения поступали не только ей, но и ее бывшей однокурснице.

30 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  