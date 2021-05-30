Вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес мужа о сексуальных домогательствах

Народная артистка России Марина Зудина ответила на обвинения в адрес покойного мужа, советского и российского режиссера театра и кино Олега Табакова. В разговоре с телеканалом РЕН ТВ она назвала бредом заявления студентки о домогательствах.
«Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко… Извините, даже не обсуждаю», — сказала Зудина.
Ранее бывшая студентка театрального режиссера Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в домогательствах. По ее словам, еще при поступлении в МХАТ режиссер предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». Антоненко также заявила, что неприличные намеки от режиссера во время обучения поступали не только ей, но и ее бывшей однокурснице.
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