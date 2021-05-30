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В России запрещено купание в водоемах на надувных матрасах

В России запрещено купание в водоемах на надувных матрасах. Об этом заявил представитель МЧС Андрей Печенин. Он подчеркнул, что запрет связан в первую очередь с опасностью данного плавательного средства.

Спасатель напомнил, что часто эти матрасы уносит далеко от берега. А в случае морского побережья это может стать критичным. К тому же сами по себе матрасы ненадежные. Они могут лопнуть или продырявится. В этом случае особую опасность они представляют для тех, кто не умеет плавать. Такой купальщик может просто утонуть.

В МЧС отметили, что запрет не будет подкрепляться какими-либо штрафами. В ведомстве рассчитывают на сознательность самих отдыхающих.

30 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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