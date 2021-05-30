Ченнинг Татум показал свое полуобнаженное фото в зеркале Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию » В Google признались в слежке за пользователями Google продолжал собирать данные о местоположении своих пользователей, даже когда владельцы смартфонов отключали передачу данных о геолокации. Руководители и инженеры компании признали, что были в курсе слежки. Об этом говорится в документах судебного процесса против компании Google, которые публикует издание Business Insider. Согласно документам, Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google. Пользователи должны делиться своими данными, чтобы пользоваться приложениями. Также, тестируя версии своей операционной системы Android, Google попытался скрыть настройки конфиденциальности в меню, чтобы пользователи не отключили их. Джек Мензел (Jack Menzel), бывший вице-президент, курирующий сервис Google Maps, во время дачи показаний заявил, что единственный способ, по которому Google не сможет определить дом или место работы пользователя, — это если юзер намеренно сбросит Google «со следа», установив случайное местоположение. Google никак не комментирует ситуацию.