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В Google признались в слежке за пользователями

Google продолжал собирать данные о местоположении своих пользователей, даже когда владельцы смартфонов отключали передачу данных о геолокации. Руководители и инженеры компании признали, что были в курсе слежки. Об этом говорится в документах судебного процесса против компании Google, которые публикует издание Business Insider.

Согласно документам, Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google. Пользователи должны делиться своими данными, чтобы пользоваться приложениями.

Джек Мензел (Jack Menzel), бывший вице-президент, курирующий сервис Google Maps, во время дачи показаний заявил, что единственный способ, по которому Google не сможет определить дом или место работы пользователя, — это если юзер намеренно сбросит Google «со следа», установив случайное местоположение.

Google никак не комментирует ситуацию.

30 мая, 2021 | Category: Новости, США
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