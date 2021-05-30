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В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Спикер Европарламента Дэвид Сассоли потребовал усилить ограничения в отношении России.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, —цитирует законодателя медиагруппа Funke.

По словам Сассоли, отношения Евросоюза и Москвы находятся на «очень напряженной» стадии. В этой связи европарламентарий вспомнил ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и продолжающийся военный конфликт на востоке Украины.

30 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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