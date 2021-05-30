В Британии вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных

В Британии троих мужчин приговорили к заключению по делу о крупнейшей партии изъятых наличных денег, которые были найдены в квартире в лондонском Фулеме. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Полиция обнаружила более пяти миллионов фунтов стерлингов наличными (более полмиллиарда рублей) в квартире злоумышленников. Связки денег были обнаружены в пластиковых пакетах, спрятанных под кроватью. Также купюры были разбросаны по полу. Полиция заявила, что деньги скопились в квартире, потому что преступная группировка «не знала, что с ними делать».

В Британии троих мужчин приговорили к заключению по делу о крупнейшей партии изъятых наличных денег, которые были найдены в квартире в лондонском Фулеме. Об этом сообщает телеканал Sky News. Полиция обнаружила более пяти миллионов фунтов стерлингов наличными (более полмиллиарда рублей) в квартире злоумышленников. Связки денег были обнаружены в пластиковых пакетах, спрятанных под кроватью. Также купюры были разбросаны по полу. Полиция заявила, что деньги скопились в квартире, потому что преступная группировка «не знала, что с ними делать». Все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова (Ruslan Shamsutdinov) приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, 46-летнего Сергея Аузиньша (Sergejs Auzins) — к трем годам и четырем месяцам. Другой фигурант, 35-летний Сервана Ахмади (Serwan Ahmadi), получил один год и восемь месяцев тюрьмы и 150 часов исправительных работ. По словам полицейского Джейсона Принса (Jason Prins), эта операция стала самой крупной по конфискации наличных, которую когда-либо проводила британская полиция. «Организованная преступность является одной из главных причин насилия на наших улицах. Преодоление этого насилия является нашим главным приоритетом. Этот захват и осуждение этих людей за отмывание этих денег окажут серьезное влияние на способность ряда преступных группировок продолжать свою деятельность», — заявил Принс.

Все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова (Ruslan Shamsutdinov) приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, 46-летнего Сергея Аузиньша (Sergejs Auzins) — к трем годам и четырем месяцам. Другой фигурант, 35-летний Сервана Ахмади (Serwan Ahmadi), получил один год и восемь месяцев тюрьмы и 150 часов исправительных работ.

По словам полицейского Джейсона Принса (Jason Prins), эта операция стала самой крупной по конфискации наличных, которую когда-либо проводила британская полиция.

«Организованная преступность является одной из главных причин насилия на наших улицах. Преодоление этого насилия является нашим главным приоритетом. Этот захват и осуждение этих людей за отмывание этих денег окажут серьезное влияние на способность ряда преступных группировок продолжать свою деятельность», — заявил Принс.