Умер знаменитій актер Гэвин МакЛауд

Умер американский актер кино и телевидения Гэвин МакЛауд (Gavin MacLeod). Об этом сообщает Variety.

Артист скончался на 91-м году жизни. Племянник МакЛауда Марк Си рассказал изданию, что в последние месяцы здоровье актера сильно ухудшилось.

Гэвин МакЛауд — пятикратный номинант премии «Золотой глобус», при этом трижды он выдвигался на премию за роль капитана Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви». Он начал свою актерскую деятельность в 1957 году, а завершил карьеру в 2011-м.

25 мая стало известно о смерти американского актера Марка Йорка, снявшегося в комедийном сериале «Офис». Он скончался в одной из больниц города Дейтон, штат Огайо после непродолжительной болезни. Подробности недуга артиста не раскрываются. Йорку было 55 лет.