В ООН заявили об «эрозии режима контроля над вооружениями» » Проклова шокировала публику заявлением о бесплодии покойного Абдулова Очередное шокирующее заявление сделала Елена Проклова. Он прокомментировала историю с появлением «внебрачного сына» покойного Александра Абдулова.

В программе шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия -1» Проклова сказала, что ей прекрасно известно то, что Абдулов не мог иметь детей – он лично ей об этом говорил.

«Если бы у Саши была такая возможность, то у него, наверное, было бы много детей. Потому что любая женщина, которая с ним была, безусловно, хотела претендовать на возможность быть матерью его ребенка. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей», — приводят ее слова 7 Дней.

Однако гост студии сочли это заявление весьма спорным.

Во-первых, за год до смерти актера у него родилась дочь. И никто никогда не сомневался, что это его родной ребенок.

Во-вторых, даже при наличии каких-то сложностей, к услугам Абдулова были все возможности современной медицины.