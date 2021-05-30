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Проклова шокировала публику заявлением о бесплодии покойного Абдулова

Очередное шокирующее заявление сделала Елена Проклова. Он прокомментировала историю с появлением «внебрачного сына» покойного Александра Абдулова.

Проклова шокировала публику заявлением о бесплодии Абдулова
В программе шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия -1» Проклова сказала, что ей прекрасно известно то, что Абдулов не мог иметь детей – он лично ей об этом говорил.
«Если бы у Саши была такая возможность, то у него, наверное, было бы много детей. Потому что любая женщина, которая с ним была, безусловно, хотела претендовать на возможность быть матерью его ребенка. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей», — приводят ее слова 7 Дней.
Однако гост студии сочли это заявление весьма спорным.
Во-первых, за год до смерти актера у него родилась дочь. И никто никогда не сомневался, что это его родной ребенок.
Во-вторых, даже при наличии каких-то сложностей, к услугам Абдулова были все возможности современной медицины.

30 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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