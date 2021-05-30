«  
  »

Потрясающие картины из кирпича африканского художника поразили посетителей греческого ресторана

Серия произведений искусства от Charis Tsevis, вдохновленных Домом Манделы в Соуэто и другими подобными домами из спичечных коробок в африканских поселках. Созданы для африканского ресторана в Афинах, Греция.

The African bricks

«Я люблю Африку! Для меня это постоянный источник вдохновения и надежный ориентир в моей жизни. Я много раз путешествовал по континенту и долгое время изучал культуру Африки. Это серия произведений искусства, вдохновленных повседневной африканской жизнью, а также дань уважения Шака Зулу и давним традициям зулусов, ндебеле, коса и всех племен земли. Они созданы для африканского ресторана в Афинах.
В качестве основного элемента я использовал кирпич. Позаимствованный прямо из типичных домов из спичечных коробок в африканских поселках, кирпич для меня является символом творчества людей. Символ смелости построить безопасное место для семьи. Мои кирпичи иногда стабильны, а другие нестабильны. И они наполнены другими формами африканского творчества. Ткани, искусство, кожа, шкуры животных …»

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

The African bricks

30 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  