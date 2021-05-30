Потрясающие картины из кирпича африканского художника поразили посетителей греческого ресторана

Серия произведений искусства от Charis Tsevis, вдохновленных Домом Манделы в Соуэто и другими подобными домами из спичечных коробок в африканских поселках. Созданы для африканского ресторана в Афинах, Греция.

«Я люблю Африку! Для меня это постоянный источник вдохновения и надежный ориентир в моей жизни. Я много раз путешествовал по континенту и долгое время изучал культуру Африки. Это серия произведений искусства, вдохновленных повседневной африканской жизнью, а также дань уважения Шака Зулу и давним традициям зулусов, ндебеле, коса и всех племен земли. Они созданы для африканского ресторана в Афинах.

В качестве основного элемента я использовал кирпич. Позаимствованный прямо из типичных домов из спичечных коробок в африканских поселках, кирпич для меня является символом творчества людей. Символ смелости построить безопасное место для семьи. Мои кирпичи иногда стабильны, а другие нестабильны. И они наполнены другими формами африканского творчества. Ткани, искусство, кожа, шкуры животных …»