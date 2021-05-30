Марсоход НАСА запечатлел уникальные «сияющие» облака Красной планеты

Аэрокосмическое агентство США (НАСА) опубликовало несколько снимков уникальных марсианских облаков, которые сделал марсоход «Кьюриосити», исследующий Красную планету с августа 2012 года.

В сообщении НАСА говорится, что снимки сделаны в марте этого года. В отличие от земных облаков, состоящих из мельчайших капель воды и ледяных кристаллов, марсианские формируются из скопления замороженного углекислого газа или водяного льда.

Необычность изображений состоит в том, что на Марсе почти не бывает пасмурных дней, и облака появляются низко над поверхностью планеты всего два раза в год в районе экватора. Те, которые запечатлены на снимках, начали формироваться в январе очень высоко в атмосфере – на высоте более 60 километров.

Зрелище поразило исследователей, отметивших, что кристаллы тонких скоплений газа красиво рассеивают свет Солнца на закате, переливаясь под его лучами.

«Если вы видите мерцающее облако пастельных оттенков, это потому, что все его частицы почти одинаковы по размеру. Обычно такое происходит сразу после того, как облака сформировались, и при условии, что они росли с одинаковой скоростью», — поясняет Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере.

Теперь ученым предстоит выяснить, на каких из недавних изображений с «Кьюриосити» запечатлены облака из водяного льда, а на каких — из углекислого газа. Для этого потребуется еще некоторое время и новые цветные снимки с камеры марсохода.





https://www.9tv.co.il/item/30386