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Круэллу в исполнении Эммы Стоун оставили без мундштука

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Эмма Стоун, получившая «Оскар» за роль в романтическом мюзикле «Ла-Ла Ленд», сыграла роль злодейки Круэллы Де Виль  в приквеле «101 далматинца» студии Disney. Киностудия с 2007 года запретила героям своих постановок появляться на экране или в шоу с сигаретой, так что характерная деталь образа Круэллы — мундштук с сигаретой — в картине 2021 года не появится, пишет The New York Times.

«Это запрещено в 2021 году. Нам не разрешается курить на экране диснеевского фильма. Было трудно без этого мундштука. Я была так взволнована, увидев зеленый шлейф дымка, но повторить это на съемках было невозможно. Я не хочу пропагандировать курение и не хочу пропагандировать жестокое обращение с животными», — поделилась Эмма.

Эта история неожиданным образом пересекается с историей самой Эммы Стоун: чтобы продвинуться по карьерной лестнице, Эстелла красит волосы в рыжий цвет, точно так же, как Стоун, натуральная блондинка, когда-то сделала это, чтобы получить прорывную роль в фильме «SuperПерцы» (Superbad). К тому же Стоун относится к своему публичному образу как к альтер-эго: «Я немного раздваиваюсь, потому что на самом деле меня зовут Эмили, а когда кто-то называет меня Эммой, это наверняка связано с работой».

Студия Disney в 2007 году запретила курение на экране в любых своих постановках. В 2015 году запрет был распространен на компании, принадлежащие Disney, такие как Marvel, Pixar и Lucasfilm. Подобный запрет вводят все больше студий, включая Warner Bros., Universal, Paramount и Sony. В 2019 году Netflix заявила, что запретит курение в своих программах с рейтингом TV-14 и ниже, уточняет Insider.

30 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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