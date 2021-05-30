Круэллу в исполнении Эммы Стоун оставили без мундштука

Актриса Эмма Стоун, получившая «Оскар» за роль в романтическом мюзикле «Ла-Ла Ленд», сыграла роль злодейки Круэллы Де Виль в приквеле «101 далматинца» студии Disney. Киностудия с 2007 года запретила героям своих постановок появляться на экране или в шоу с сигаретой, так что характерная деталь образа Круэллы — мундштук с сигаретой — в картине 2021 года не появится, пишет The New York Times.

«Это запрещено в 2021 году. Нам не разрешается курить на экране диснеевского фильма. Было трудно без этого мундштука. Я была так взволнована, увидев зеленый шлейф дымка, но повторить это на съемках было невозможно. Я не хочу пропагандировать курение и не хочу пропагандировать жестокое обращение с животными», — поделилась Эмма.

Стоун рассказала, что узнала о «Круэлле» в середине съемок «Ла-Ла Ленда». Ей тогда подумалось, каково это сыграть абсолютную злодейку в истории ее становления. «Мне очень понравился персонаж Круэллы. Я не имею в виду, что мне нравятся вещи, которые двигали ею, потому что она, очевидно, очень несчастная женщина, но мне этот персонаж казался очень интересным», — добавила Эмма. Ее героиня показана в фильме как сирота по имени Эстелла, чье восхождение на вершину британской индустрии моды, которой управляет надменный дизайнер (Эмма Томпсон), потребует подключения к темному альтер-эго героини.

Эта история неожиданным образом пересекается с историей самой Эммы Стоун: чтобы продвинуться по карьерной лестнице, Эстелла красит волосы в рыжий цвет, точно так же, как Стоун, натуральная блондинка, когда-то сделала это, чтобы получить прорывную роль в фильме «SuperПерцы» (Superbad). К тому же Стоун относится к своему публичному образу как к альтер-эго: «Я немного раздваиваюсь, потому что на самом деле меня зовут Эмили, а когда кто-то называет меня Эммой, это наверняка связано с работой».

Студия Disney в 2007 году запретила курение на экране в любых своих постановках. В 2015 году запрет был распространен на компании, принадлежащие Disney, такие как Marvel, Pixar и Lucasfilm. Подобный запрет вводят все больше студий, включая Warner Bros., Universal, Paramount и Sony. В 2019 году Netflix заявила, что запретит курение в своих программах с рейтингом TV-14 и ниже, уточняет Insider.