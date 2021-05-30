Китай впервые запустил грузовой корабль «Тяньчжоу-2» к новой орбитальной станции

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Ракета-носитель «Чанчжэн-7», стартовавшая с космодрома Вэньчан, успешно запустила в космос грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2». Он доставит топливо и грузы для астронавтов, которые будут работать на борту первого модуля новой китайской орбитальной станции — «Тяньхэ», который был запущен в апреле. Трансляция запуска велась на Youtube.

Первоначально запуск «Тяньчжоу-2» был намечен на 19 мая, однако был отложен по техническими причинам. Это второй из 11 запусков, запланированных на 2021-2022 год в рамках создания трехмодульной станции на околоземной орбите. Корабль будет пристыкован в автоматическом режиме к основному модулю «Тяньхэ» китайской многомодульной орбитальной станции, запущенной на околоземную орбиту в апреле этого года, и доставит на него 4,69 тонны грузов и 1,95 тонны топлива.

Задержка в старте грузового корабля не повлияет на запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12», намеченный на июнь этого года, который доставит на станцию трех астронавтов, которые должны пробыть там три месяца.В настоящее время «Тяньхэ» находится на орбите с параметрами 360 на 385 километров и наклоном 41,5 градуса. Модуль уже провел проверку своих систем в автоматическом режиме, в том числе работоспособность 10-метрового роботизированного манипулятора, который будет использоваться для сборки станции и ее технического обслуживания, а также стыковке грузовых и пилотируемых кораблей.