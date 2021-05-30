Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на юной девушке » Китай пристыковал грузовик к первому модулю своей орбитальной станции (фото, видео) Китай отправил на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-2», аппарат достиг базового модуля первого «дома» для тайконавтов (космонавты КНР). По информации китайского Управления программы пилотируемых полетов, стыковка грузовика с базовым модулем «Тяньхэ» орбитальной станции шла восемь часов и завершилась успешно. Планируется, что КНР в 2022 году отправит на станцию экипаж космонавтов. Как сообщалось, 29 апреля страна с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В», отправила в космос первый модуль орбитальной станции. «Тяньхэ» разместился на высоте 370 км.