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Китай пристыковал грузовик к первому модулю своей орбитальной станции (фото, видео)

Китай отправил на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-2», аппарат достиг базового модуля первого «дома» для тайконавтов (космонавты КНР).

По информации китайского Управления программы пилотируемых полетов, стыковка грузовика с базовым модулем «Тяньхэ» орбитальной станции шла восемь часов и завершилась успешно.

Планируется, что КНР в 2022 году отправит на станцию экипаж космонавтов.

Как сообщалось, 29 апреля страна с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В», отправила в космос первый модуль орбитальной станции. «Тяньхэ» разместился на высоте 370 км.

30 мая, 2021 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости
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