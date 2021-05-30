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Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию

Власти Израиля включили Россию в список стран с максимальным риском распространения коронавируса.

Как сообщается на сайте Минздрава страны, с 31 мая поездки из Израиля в РФ запрещены, за исключением особых случаев. Все прибывающие в Израиль из России должны будут пройти обязательную изоляцию.

Также в «красный список» попали Украина, Аргентина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Выезд в эти страны запрещен, а посетившие их пассажиры будут отправлены на карантин.

Ранее Израиль сообщал о планах разрешить с 23 мая въезд туристам, прошедшим вакцинацию.

С начала пандемии в России зафиксировали более 5 млн случаев заражения COVID-19, скончались свыше 121 тыс. человек.

30 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости, Россия
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