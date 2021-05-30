Изданы неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери, которые не хотели печатать

В Париже издали переписку автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и его музы, художницы Консуэло Сунсин-Сандовал. Такое решение было принято в честь 75-й годовщины выхода знаменитой повести в свет во Франции.

Всего было опубликовано 170 писем, которые сопровождаются рисунками их авторов. Отмечается, что именно в переписке писателя и художницы родилась идея будущей аллегорической сказки.

«Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — говорится в одном из писем.

Помимо этого, в родном городе Антуана де Сент-Экзюпери Лилле вновь открылась выставка «Маленький принц на планете людей».

Повесть-сказка «Маленький Принц» была написана в 1942 году и опубликована год спустя в Нью-Йорке. Книга была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров и стала самой переводимой книгой после Библии и Корана.