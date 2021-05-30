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ХАМАС заработал на войне против Израиля больше миллиарда долларов — СМИ

ХАМАС заработал на войне больше миллиарда долларов

По собственным расчетам ХАМАСа, он “заработал” на последнем раунде боевых действий в Газе более миллиарда долларов, пишут арабские СМИ.

Газа получит “гуманитарную помощь” от Катара на сумму 500 миллионов долларов, от Египта — 500 миллионов, от США — 26 миллионов, от Кувейта — 100 миллионов, от Канада — 25 миллионов, 10 миллионов от Японии и полмиллиона от Бельгии.

Согласно последним расчетам, ущерб от боевых действий в Газе составил 325 миллионов долларов

https://mignews.com/news/arabisrael/world/300521_65822_10011.html

30 мая, 2021 | Category: Израиль, Мир, Новости
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1 comment to ХАМАС заработал на войне против Израиля больше миллиарда долларов — СМИ

  • Борислав
    30.05.2021 at 09:50 · Reply

    Есть смысл Израиль обстреливать…Бабло течет..Странно, что террористам, и цивилизованные страны помогают.

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