ХАМАС заработал на войне против Израиля больше миллиарда долларов — СМИ

По собственным расчетам ХАМАСа, он “заработал” на последнем раунде боевых действий в Газе более миллиарда долларов, пишут арабские СМИ.
Газа получит “гуманитарную помощь” от Катара на сумму 500 миллионов долларов, от Египта — 500 миллионов, от США — 26 миллионов, от Кувейта — 100 миллионов, от Канада — 25 миллионов, 10 миллионов от Японии и полмиллиона от Бельгии.
Согласно последним расчетам, ущерб от боевых действий в Газе составил 325 миллионов долларов
https://mignews.com/news/arabisrael/world/300521_65822_10011.html
Есть смысл Израиль обстреливать…Бабло течет..Странно, что террористам, и цивилизованные страны помогают.