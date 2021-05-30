Daily Mail: Китай создал коронавирус в лаборатории

По мнению британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского доктора Биргера Соренсена, китайские ученые создали COVID-19, а когда он просочился за пределы лаборатории, попытались «замести следы». Для этого они якобы использовали реверсивные версии вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел от летучих мышей.

Ученые нашли в образце вируса «уникальные отпечатки пальцев», которые «могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций». Согласно их версии, китайцы изначально взяли вирус у летучих мышей и сделали его более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Затем в уханьской лаборатории «присоединили» к нему новый «шип» и тем самым превратили в опасный SARS-CoV-2.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад с итогами работы международной группы, посетивших Ухань. В документе названа крайне маловероятной утечка из лаборатории, основная версия — передача вируса от летучих мышей через другое животное. Однако США и еще 13 стран усомнились в выводах экспертов и потребовали независимого расследования.