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Daily Mail: Китай создал коронавирус в лаборатории

Новое исследование показало, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане, пишет Daily Mail.

По мнению британского профессора Ангуса Далглейша и норвежского доктора Биргера Соренсена, китайские ученые создали COVID-19, а когда он просочился за пределы лаборатории, попытались «замести следы». Для этого они якобы использовали реверсивные версии вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел от летучих мышей.

Ученые нашли в образце вируса «уникальные отпечатки пальцев», которые «могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций». Согласно их версии, китайцы изначально взяли вирус у летучих мышей и сделали его более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Затем в уханьской лаборатории «присоединили» к нему новый «шип» и тем самым превратили в опасный SARS-CoV-2.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад с итогами работы международной группы, посетивших Ухань. В документе названа крайне маловероятной утечка из лаборатории, основная версия — передача вируса от летучих мышей через другое животное. Однако США и еще 13 стран усомнились в выводах экспертов и потребовали независимого расследования.

30 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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