Ченнинг Татум показал свое полуобнаженное фото в зеркале

41-летний голливудский красавчик Ченнинг Татум, который в прошлом году судился с бывшей женой из-за дочери, сделал селфи в гримвагене на съемочной площадке нового проекта. Актер снимается в фильме «Затерянный город Д», премьера которого запланирована на следующий год, сообщает segodnya.ua.

Свое полуголое фото актер опубликовал в Instastories, где также сообщил, что ему предстоит подготовить свою маму к тому, что она увидит в фильме.

«Знаете, когда ты в гримвагене голый, держишь полотенце над своей рухлядью и собираешься сделать что-то на съемочной площадке, к чему тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм», – описал свои эмоции Ченнинг.

Актер добавил, что для такого внешнего вида ему пришлось изрядно потрудиться.