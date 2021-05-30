«  
  »

Брэда Питта заподозрили в тайном романе с номинанткой на «Оскар»

Брэд Питт

Голливудского актера Брэда Питта заподозрили в романе с номинанткой на «Оскар» — актрисой Андрой Дэй. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации издания, Питта заметили, когда он якобы обменивался номерами с Дэй на церемонии вручения «Оскар». Очевидцы рассказали, что актеры «флиртовали за кулисами». «Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой», — отметили они. Другой источник также добавил, что «Андра уже какое-то время находится в поле зрения Брэда».

Андра Дэй была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

Ранее Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги Анджелины Джоли. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке внесены существенные изменения.

Джоли начала бракоразводный процесс в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.

30 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  