Железный занавес: Вместо поездок за границу россиянам предложат отдых на Северном Ледовитом океане

На севере Красноярского края может быть создан «туристический конвейер», заявил в пятницу помощник президента РФ Игорь Левитин.По его словам, государство планирует подготовить к заходу больших круизных лайнеров порт Дудинка — самый северный международный морской порт в России, который строили в 1930х для снабжения строящегося Норильского горно-металлургического комбината.

Для этого в порту, относящемся к заполярному филиалу «Норникеля», нужно провести дноуглубительные работы.

«Для нас важен арктический туризм с точки зрения развития судоходства. <…> Это не только Красноярский край — это Мурманск, Камчатка и другие территории. <…> Бизнес готов вкладывать деньги, но инфраструктура за государством — и это обязательно будет», — заявил Левитин (его цитирует ТАСС).

«Нужно, чтобы турист не просто пришел и улетел, а чтобы он оставался здесь хотя бы 3-5 дней», — пояснил помощник президента.

В этом случае туристический бизнес встанет на поток. «Одна группа туристов приходит по Енисею, отдыхает в Дудинке и Норильске. Другая — прилетает самолетом, отдыхает здесь, садится на судно и уходит в Красноярск», — рассказал Левитин свое видение проекта.

Что касается поездок в отпуск за границу, то это следствие «пропаганды», под которую граждане РФ попали в 1990х, считают в правительстве.

«Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки», — заявил на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Каждый год наши туристы вывозят за рубеж только по путевкам $35 млрд долларов», — посетовал он, добавив, что «головная боль» и задача властей — сделать так, чтобы туристам было интереснее путешествовать по России и «оставлять эти деньги здесь».

Кардинально решить проблему могло бы возвращение советского запрета на выезд за границу. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину 12 мая обратился депутат ГосДумы от ЛДПР Гаврил Парахин.

Мишустин идею отверг. «Ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», — сказал он.

Задача, по словам Мишустина, состоит в том, чтобы «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством».

Напомним, развитие внутреннего туризма вместо поездок за границу провозглашено правительством в качестве одного из национальных проектов до 2030 года.

Его цель — удвоить число внутренних поездок по стране за 10 лет. Если в 2019 году по России путешествовали 65 млн человек, то в 2030-м это должно быть 140 млн. То есть де-факто практически весь туризм в стране предлагается сделать внутренним.

Его вклад в ВВП должен вырасти в 2,2 раза — с 3,7 до 8,2 трлн рублей, а число рабочих мест в отрасли — на 68%, до 4,5 млн человек.