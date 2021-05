«Это не первая твоя жизнь, ты жил и умирал тысячу раз»: трейлер фильма «Бесконечность» «Приключения Паддингтона 2» полностью провалились у критиков » За первую неделю «Армию мертвецов» посмотрели на 72 миллионах аккаунтов Netflix Фильм Зака Снайдера должен стать одной из самых популярных картин сервиса. Об успехах «Армии» сотрудники Netflix рассказали в Твиттере, объявив, что какое-то время после релиза боевик занимал первое место в чартах онлайн-кинотеатра по всему миру одновременно. За первые семь дней его посмотрели 72 миллиона домохозяйств — сервис учитывал все аккаунты, с которых смотрели не меньше двух минут фильма. NetflixFilm @NetflixFilm 72 million households are betting on dead. ARMY OF THE DEAD has been the #1 film around the world and is projected to be one of Netflix’s most popular films ever in its first 4 weeks. https://t.co/85foTPFAny 1098 4248 В компании рассчитывают, что по результатам за первые четыре недели картина может стать одной из самых популярных в истории сервиса. Скорее всего, «Армия мертвецов» уже попала в топ-10. На данный момент самым успешным фильмом Netflix остаётся «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом — за месяц его посмотрели с 99 миллионов профилей. «Армия мертвецов» вышла на сервисе 21 мая, но ещё до релиза Netflix начал строить планы на франшизу. На данный момент в работе находится как минимум анимационный сериал в той же вселенной, а также приквел, посвящённый одному из героев, взломщику Людвигу Дитеру.