«  
  »

За первую неделю «Армию мертвецов» посмотрели на 72 миллионах аккаунтов Netflix

Фильм Зака Снайдера должен стать одной из самых популярных картин сервиса.

Об успехах «Армии» сотрудники Netflix рассказали в Твиттере, объявив, что какое-то время после релиза боевик занимал первое место в чартах онлайн-кинотеатра по всему миру одновременно. За первые семь дней его посмотрели 72 миллиона домохозяйств — сервис учитывал все аккаунты, с которых смотрели не меньше двух минут фильма.

NetflixFilm @NetflixFilm
72 million households are betting on dead.

ARMY OF THE DEAD has been the #1 film around the world and is projected to be one of Netflix’s most popular films ever in its first 4 weeks. https://t.co/85foTPFAny

В компании рассчитывают, что по результатам за первые четыре недели картина может стать одной из самых популярных в истории сервиса. Скорее всего, «Армия мертвецов» уже попала в топ-10.

На данный момент самым успешным фильмом Netflix остаётся «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом — за месяц его посмотрели с 99 миллионов профилей.

«Армия мертвецов» вышла на сервисе 21 мая, но ещё до релиза Netflix начал строить планы на франшизу. На данный момент в работе находится как минимум анимационный сериал в той же вселенной, а также приквел, посвящённый одному из героев, взломщику Людвигу Дитеру.

29 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  