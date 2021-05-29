В японской семье 39 лет живет двухметровый крокодил

Некоторые люди даже близко не подойдут ко взрослому крокодилу за все деньги мира, а вот японская семья в Куре-Сити, Хиросима, живет с крокодилом уже почти четыре десятилетия.



Набулицу Мурабаяси купил своего крокодила в зоомагазине, потому что очень просил маленький сын. Конечно, в тот момент никто не предполагал, что крокодил станет членом семьи и будет с ними и 40 лет спустя.



Сейчас рост крокодила 2 метра и весит он 45 кг. Он большой и очень добрый. Живет в доме, гуляет с хозяином по улицам, настолько ручной, что позволяет детям трогать и кататься на себе. Любит плавать в местном фонтане.



69-летний Набимуцу Мурабаяси говорит, что однажды Кайман-сан укусил его сына, когда тот был ребёнком, но с тех так не делает. Большинство людей, вероятно, отказались бы от такого питомца, но Мурабаяси дал крокодилу второй шанс, сегодня мужчина так доверяет крокодилу, что разрешает чужим детям близко подходить и трогать крокодила.

Мурабаяси стал местной знаменитостью, благодаря питомцу, его даже приглашали на местные телеканалы.

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