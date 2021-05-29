В Туркмении всем чиновникам приказали побрить голову

Чиновников в Туркмении обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.

После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.

По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях в знак траура носят шали с чёрными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на чёрном автомобиле, несмотря на то, что c 2015 года в стране введён неофициальный запрет на автомобили тёмного цвета.