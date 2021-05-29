В США зафиксировали рекордное число употребляющих каннабис работников

В США зафиксировали рекордное число работников, употребляющих каннабис. В рамках исследования было проведено более семи миллионов анализов, сообщает The Insider со ссылкой на отчет крупнейшей лаборатории по тестированию на наркотики в стране Quest Diagnostics.

По данным Quest Diagnostics за 2020 год, число таких сотрудников достигло рекордных показателей. Так, исследование семи миллионов тестов показало, что почти три процента (2,7 процента) от общего числа его участников, или 189 тысяч человек, употребляют марихуану. Еще в 2019 году аналогичное исследование выявило 2,5 процента указанных работников, а в 2016 году — два процента.

Марихуана получает повсеместное распространение в США, поскольку многие штаты легализуют ее употребление. В результате некоторые работодатели начали пропускать тестирование работников на каннабис, чтобы претендовать на вакансию могло большее число людей. Однако существуют сферы деятельности, где проверки необходимы: например, это служба в общественном транспорте или на железной дороге.

При этом за положительным результатом теста каннабис не всегда следует отказ от поста. В 2015 году гостиничная компания Hospitality Ventures Management Group открыла отель в Денвере, где разрешалось употреблять наркотик для рекреации. Поэтому руководство компании отказалось от проведения соответствующего теста среди сотрудников. Главный сотрудник по персоналу Сьюзан М. Сандерс заявила, что это решение было принято в целях стать «привлекательным работодателем».