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В Северной Корее приказали уничтожить всех кошек и голубей

Власти Северной Кореи приказали уничтожить кошек и голубей в пограничных с Китаем районах, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Об этом сообщает Daily NK.

По мнению чиновников, животные приносят вирус в страну из соседнего государства. Отмечается, что одну из семей в городе Хесан поместили в изолятор на 20 дней за то, что они отказывались отдавать свою домашнюю кошку.

Семья сообщила властям, что их кошка умерла, чтобы не отдавать ее. Однако через несколько дней животное заметили у забора на границе между КНДР и Китаем. Поймать его не удалось, однако получилось установить ее хозяев. В результате кошку забрали, а семью поместили на изоляцию.

В начале мая в Северной Корее предупредили граждан о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи.

29 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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