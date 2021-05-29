«Приключения Паддингтона 2» полностью провалились у критиков Умер Бенуа Сокаль, автор серии игр Syberia » В игре впервые убили миллиард врагов за неделю Миллиард убитых врагов и 9 миллионов смертей: статистика Returnal спустя месяц после релиза Самым сложным боссом для игроков стал первый. Финская студия Housemarque опубликовала инфографику со статистикой roguelite-экшена в своём твиттере. Игроки провели в Returnal 5,8 миллиона часов.

Количество смертей игроков — 9 миллионов.

Количество убитых врагов — 1,01 миллиарда единиц.

Самым популярным оружием среди игроков стал «Пустотник» — карабин с высокой скорострельностью, но не самым большим уроном.

Чаще всего игроки умирали от Фрики — самого первого босса. Последний патч для Returnal вышел 19 мая 2021 года — в нём разработчики устранили ряд недоработок. Студия по-прежнему не изменила систему сохранений, на которую жаловались игроки после релиза. В настоящее время прогресс в игре записывается только при достижении контрольных точек. Ранее геймдиректор Returnal Гарри Крюгер рассказал, что разработчики экшена вдохновлялись работами Лавкрафта и чудищами из глубин океана, а также ставили перед собой цель придерживаться собственной концепции «геймплей превыше всего».