В игре впервые убили миллиард врагов за неделю

Миллиард убитых врагов и 9 миллионов смертей: статистика Returnal спустя месяц после релиза
Самым сложным боссом для игроков стал первый.
Финская студия Housemarque опубликовала инфографику со статистикой roguelite-экшена в своём твиттере.
- Игроки провели в Returnal 5,8 миллиона часов.
- Количество смертей игроков — 9 миллионов.
- Количество убитых врагов — 1,01 миллиарда единиц.
- Самым популярным оружием среди игроков стал «Пустотник» — карабин с высокой скорострельностью, но не самым большим уроном.
- Чаще всего игроки умирали от Фрики — самого первого босса.
Последний патч для Returnal вышел 19 мая 2021 года — в нём разработчики устранили ряд недоработок. Студия по-прежнему не изменила систему сохранений, на которую жаловались игроки после релиза. В настоящее время прогресс в игре записывается только при достижении контрольных точек.
Ранее геймдиректор Returnal Гарри Крюгер рассказал, что разработчики экшена вдохновлялись работами Лавкрафта и чудищами из глубин океана, а также ставили перед собой цель придерживаться собственной концепции «геймплей превыше всего».
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