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Умерла Лорина Камбурова — звезда американских фильмов ужасов

Умерла Лорина Камбурова — звезда американских фильмов ужасов

Болгарская актриса и звезда американских фильмов ужасов Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. О смерти женщины сообщил ее друг и фотограф Геннадий Авраменко на личной странице в Facebook.

Он отметил, что Лорина находилась в больнице с двусторонним воспалением легких. Из-за болезни звезда даже пропустила премьеру фильма Любовь и монстры, где она исполнила главную роль.

Также Лорина участвовала в таких фильмах как Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, Смертельная гонка 4: Вне анархии, День мертвецов: Злая кровь, Doom: Аннигиляция.

29 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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