Умер Бенуа Сокаль, автор серии игр Syberia
Ему было 66 лет.
О смерти Бенуа Сокаля сообщило издательство Microids. По его данным, Сокаль скончался 28 мая 2021 года после продолжительной болезни.
Бенуа Сокаль изначально писал комиксы и создал, среди прочего, цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе — а с 1999 года начал работать над видеоиграми.
Его первой игрой стал квест Amerzone, а в 2002 году Сокаль при поддержке Microids выпустил Syberia. Он работал и над двумя продолжениями Syberia, а также участвовал в создании четвёртой части — Syberia: The World Before.
Сокаль также разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его собственная компания White Bird Productions.
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