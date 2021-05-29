В игре впервые убили миллиард врагов за неделю У Києві та Львові відкрилися центри вакцинації » Умер Бенуа Сокаль, автор серии игр Syberia Умер Бенуа Сокаль, автор серии игр Syberia Ему было 66 лет. О смерти Бенуа Сокаля сообщило издательство Microids. По его данным, Сокаль скончался 28 мая 2021 года после продолжительной болезни. Бенуа Сокаль изначально писал комиксы и создал, среди прочего, цикл об инспекторе Канардо — антропоморфном селезне-детективе — а с 1999 года начал работать над видеоиграми. Его первой игрой стал квест Amerzone, а в 2002 году Сокаль при поддержке Microids выпустил Syberia. Он работал и над двумя продолжениями Syberia, а также участвовал в создании четвёртой части — Syberia: The World Before. Сокаль также разработал квесты Paradise и Sinking Island, которые выпустила его собственная компания White Bird Productions.