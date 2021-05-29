Участницу «Евровидения» с Мальты обвинили в растрате

Представительницу Мальты на «Евровидении-2021» обвинили в растрате средств налогоплательщиков на продвижение у зарубежных букмекеров и блогеров. Всего на промоушн певицы Destiny (Дестини Чукуньере) было потрачено более 650 тыс. из государственной казны.

Министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела провел аудит расходов на организацию выступления мальтийки Destiny (Дестини Чукуньере) на «Евровидении». Выяснилось, что часть средств налогоплательщиков, выделенных на промоушн артистки, ушла на ставки в зарубежных букмекерских конторах. Также средства из государственной казны были потрачены на иностранных блогеров, которые призывали голосовать за Destiny в соцсетях.

Источник портала Times of Malta на телеканале PBS (официальный вещатель «Евровидения») подтвердил, что Destiny действительно заплатила приличную сумму зарубежным букмекерам, которые могли повлиять на продвижение певицы. Согласно инсайдерам, всего на промоушн мальтийки было выделено 650 тыс. государственных средств: 350 тыс. от Мальтийского управления по туризму, и еще 300 тыс. — от Службы общественного вещания.

Участник «Евровидения-2007» Дмитрий Колдун назвал эти претензии странными. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что любое распоряжение государственными деньгами должно согласовываться сразу.

«Представители стран в коллаборации с государством или спонсорами тратят внушительные бюджеты на продвижение. Когда я ездил на «Евровидение», были привлечены и частные средства, и государство тоже спонсировало постановку номера, все расходы делегации, — рассказал Колдун. — Я слабо себе представляю, что растраты не были спланированы и согласованы с государством: то есть, это как?»

«Не думаю, что ей просто выдали кредитку с этой суммой, и она пошла распоряжаться ей по своему усмотрению. Все бюджеты, если они действительно государственные, регламентируются, согласовываются и все идет под запись», — подчеркнул артист.

Также он прокомментировал возможность букмекеров повлиять на ход конкурса. По словам Колдуна, изменение ставок в пользу участника не может кардинальным образом изменить мнения зрителей и жюри. Но подкорректировать может.

«Кто-то прислушивается к ним [к букмекерам]. Жюри — это тоже люди, для кого-то при отсутствии собственной позиции мнение букмекеров может сыграть важную роль в оценке номера и исполнителя, — отметил Колдун. — Люди следят за ставками букмекеров, за коэффициентами: у кого-то понизился, у кого повысился. Но не так, чтобы это давало сильное преимущество. При прочих равных — да. А вообще, такая новость выглядит странно. Если представительница Мальты была бы каким-то министром или чиновником и лично ставила бы подписи о своем продвижении — тогда да, но у меня таких данных нет. Если это так, тогда такое может быть».

Перед началом «Евровидения» Destiny с песней «Je Me Casse» была одним из фаворитов у букмекеров. В финале по итогам зрительского голосования она заняла лишь 14-е место, но оценки профессионального жюри подняли ее на третью строчку. Для Мальты этот результат стал лучшим с 2005 года, когда певица Кьяра заняла второе место.