У Києві та Львові відкрилися центри вакцинації

У Києві та Львові в Центрах вакцинації почали щеплювати людей проти коронавірусу.

Як повідомила репортерка “Прямого” Ольга Зеліско, у Львові Центр вакцинації, який розгорнули на території стадіону “Арена Львів”, відкрився значно раніше. В ньому вакцинували працівників IT-індустрії.

За заявами чиновників, у цьому Центрі мали розпочати вакцинацію людей, які були записані у чергу на щеплення проти коронавірусу у додатку “Дія”.

Щеплення проводять вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. На Львівщину завезли 16 тисяч доз препарату. Передусім щеплюватимуть працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв’язку, а також тих, хто в черзі у додатку “Дія”. Поза чергою мали вакцинувати осіб старше 60 років, проте наразі у центрі вакцинації таких ще не було.

Як повідомляє “Громадське радіо“, у Центрі вакцинації від COVID-19 в Києві також почали щеплювали людей від коронавірусу. Напередодні обдзвонили 8 тисяч осіб, які зареєструвались на вакцинацію через “Дію”. Погодилися прийти на щеплення 560 осіб.

У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac (один флакон — одна доза). Тобто можуть щепити 1600 осіб у суботу, стільки ж — у неділю.

Чиновники заявляють про те, що щеплять у межах урядової вакцинальної кампанії, тобто вікову групу 65+, які зареєструвалися через “Дію”. Проте на місці вакцинують людей будь-якого віку, які зареєстровані через “Дію” та мають з собою необхідний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон і копію декларації із сімейним лікарем.

Центр вакцинації працюватиме лише на вихідних. 29-30 травня щеплять мешканців трьох районів Києва, наступними вихідними — інших трьох районів. Центр відкрився на базі Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15).