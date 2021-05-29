США вводят санкции против девяти госпредприятий Белоруссии из-за ситуации с Ryanair

США вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

«3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов», — приводятся в сообщении слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США осуждают действия властей Белоруссии и разрабатывают санкции против «ключевых фигур режима Лукашенко».

Ранее Госдеп предупредил граждан США о нежелательности посещения Белоруссии, было остановлено воздушное авиасообщение с республикой.

Лукашенко оправдал свои действия в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили, что самолет совершил посадку после сообщения о минировании, которое, как позже выяснилось, оказалось ложным. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров был журналист, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. По информации ряда СМИ, команду о посадке самолета дал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.