Пугачева скрыла от детей родственную связь с Пресняковым

Алла Пугачева скрывает от своих детей Лизы и Гарри их родственную связь с Никитой Пресняковым. Об этом сам Пресняков рассказал в программе «Судьба человека».



Ведущий программы Борис Корчевников заметил, что дети Пугачевой приходятся Никите тетей и дядей.

«Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю», — отреагировал на это Пресняков.

Он добавил, что Лиза и Гарри «офигенские», и он их обожает.

«Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — признался Никита Пресняков.

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Их племянник Никита Пресняков, как писал «Рамблер», недавно отметил 30-летие.

По случаю круглой даты Никита устроил масштабную вечеринку в стиле аниме в загородном доме на Истре. Об этом сообщает «Рамблер».