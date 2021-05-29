«  
  »

Пугачева скрыла от детей родственную связь с Пресняковым

Алла Пугачева скрывает от своих детей Лизы и Гарри их родственную связь с Никитой Пресняковым. Об этом сам Пресняков рассказал в программе «Судьба человека».


Ведущий программы Борис Корчевников заметил, что дети Пугачевой приходятся Никите тетей и дядей.
«Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю», — отреагировал на это Пресняков.
Он добавил, что Лиза и Гарри «офигенские», и он их обожает.
«Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — признался Никита Пресняков.
Лиза и Гарри Галкины появились на свет в 2013 году. Их племянник Никита Пресняков, как писал «Рамблер», недавно отметил 30-летие.
По случаю круглой даты Никита устроил масштабную вечеринку в стиле аниме в загородном доме на Истре. Об этом сообщает «Рамблер».

29 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  