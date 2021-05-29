За первую неделю «Армию мертвецов» посмотрели на 72 миллионах аккаунтов Netflix В игре впервые убили миллиард врагов за неделю » «Приключения Паддингтона 2» полностью провалились у критиков «Приключения Паддингтона 2» полностью провалились у критиков — через месяц после того, как высшего рейтинга лишился «Гражданин Кейн». Единственную негативную рецензию на «Приключения Паддингтона 2», который учёл агрегатор обзоров Rotten Tomatoes, опубликовал Эдди Харрисон на сайте film-authority.com. Харрисон в своём тексте утверждает, что критиковал фильм ещё в 2017 году на радио «Би-би-си». Рецензент убеждён, что авторы «Приключений Паддингтона 2» извратили образ медвежонка, придуманного английским писателем Майклом Бондом: так, вместо небольших добрых дел он совершает побег из тюрьмы, а голос, который персонажу подарил актёр Бен Уишоу, звучит как «бормотание инди-поп-музыканта, отходящего от кетаминового трипа». Это не медвежонок из моего детства, а зловещий, злобный самозванец, которого при первой возможности нужно выкинуть в космос или разбомбить из космоса. Излишне самоуверенный, язвительный и угрюмый, этот отвратительный медведь имеет мало общего с классическим персонажем. из рецензии Эдди Гаррисона Из-за этой рецензии «Приключения Паддингтона 2» лишился 100%-ного рейтинга на Rotten Tomatoes. Всего агрегатор учёл оценки из 246 обзоров фильма. Теперь рейтинг «Приключения Паддингтона 2» составляет 99% — столько же, сколько и у «Гражданина Кейна». Фильм Орсона Уэллса, вышедший в 1941 году, лишился 100-процентной оценки на Rotten Tomatoes в апреле 2021-го — из-за рецензии, написанной 80 лет назад и найденной в архивах. «Приключение Паддингтона 2 » — это семейный комедийный фильм британского режиссёра Пола Кинга, который продолжает сюжет о медвежонке Паддингтоне, приехавшем в Лондон, чтобы обрести семью и стать английским джентльменом. Фильм вышел в 2017 году, а в 2018-м его авторы объявили о работе над третьей частью.