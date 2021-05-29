Плюс-сайз модель копирует модные образы стройных «звёзд»,чтобы показать,что размер не имеет значения

У каждого времени свои стандарты женской красоты. На что только не идут дамы лишь бы соответствовать идеалу! Плюс-сайз модель из Нью-Йорка, Кэти Стурино (Katie Sturino) объявляет войну пресловутым «90-60-90». Одеваясь в точности как стройные знаменитости, женщина показывает, для того чтобы быть привлекательной, необязательно быть худой.

Вся модная индустрия построена таким образом, что женщины с размером больше 48 неизменно чувствуют себя неполноценными. Производители модной брендовой одежды просто не шьют на большой размер. Кэти Стурино — американская модель и фэшн-блогер, прославилась на весь мир тем, что бросила вызов этой несправедливости. Она твёрдо уверена в том, что красиво одеваться и выглядеть великолепно можно, имея любой размер. Нужно просто любить себя.

Дженнифер Энистон.

В Instagram Кэти ведёт блог под названием the12ishstyle, где она даёт советы, как одеваться таким пышкам как она сама. Головокружительный успех, сотни тысяч подписчиков, и тысячи последователей по всему миру.

Фэшн-блогер занимается копированием стиля знаменитых стройных актрис или моделей, демонстрируя этим самым, что мода доступна всем. Все её образы призваны повысить самооценку склонных к полноте красавиц. Ведь как ни крути, а истинная красота, как и врожденное чувство стиля, никак не зависят от цифры, которую мы видим на весах.

Меган Маркл.

Меган Маркл.

Кейт Мосс.

Кэти уверена, что красота — это не привилегия, а право всех женщин без исключения. Выглядеть стильно может абсолютно любая, было бы желание.

Дженнифер Гарнер.

Кэти кардинально отличается от многих других моделей плюс-сайз тем, что не пропагандирует отказ от спорта и хаотичное питание. Напротив, она следит за своим рационом и ходит в спортзал. Не ставя при этом перед собой каких-то нереальных целей.

Риз Уизерспун.

В интервью изданию Glamour она рассказала: «Когда я была замужем, я была одержима своими размерами. Но, около трёх лет назад мы расстались, и я набрала массу лишнего веса. Это произошло как-то незаметно. Сейчас я нахожусь всё в том же размере, но кое-что изменилось: я действительно люблю своё тело».

Кейт Миддлтон.

Эмма Робертс.

Именно с этой целью, чтобы полные женщины ценили себя, не чувствовали себя ущербными, Кэти создаёт свои пародии.

В коллекции воссозданных ею образов Кэти Стурино масса громких имён: Сандра Баллок, Кэти Холмс, Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу и многие другие.