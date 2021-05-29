Opel Manta A из 70-х возвращается в виде электромобиля

Компания Opel продолжает развивать и популяризировать идею перехода от экологически опасного двигателя внутреннего сгорания к электромоторам. Недавно компания возродила легендарное авто, названное в 70-х годах прошлого века «королевой автомобильного дизайна» — модель Opel Manta A в форме спортивного электрокара Manta GSe ElektroMOD.

Концептуальный автомобиль Manta GSe ElektroMOD выполнен с сохранением всех дизайнерских находок, сделанных инженерами Opel на протяжение с 1970 по 1975 годы, когда Opel Manta A диктовал моду в автомобильной промышленности мира. Однако силовая установка и система управления претерпели принципиальные изменения.

Спортивное купе Manta GSe ElektroMOD получает электродвигатель мощностью 108 кВт (147 л.с.), обеспечивающий генерацию крутящего момента 255 Нм, что в свою очередь гарантирует возможность резкого старта с места. Самый мощный ДВС двигатель, установленный в Opel Manta A, имел мощность всего 105 л.с.

Модель Manta GSe ElektroMOD — заднеприводная и получает ручную коробку передач. Автономную поездку обеспечивает аккумулятор емкостью 32 кВтч и запасом хода до 200 км. Зарядка осуществляется при помощи устройства мощностью 9 кВт, позволяющего восстановить полный заряд батареи всего за 4 часа.

При оформлении бесполезной в электромобиле радиаторной решетки инженеры Opel использовали современную панель Pixel-Vizor, на которой установлен светодиодный экран, занимающий всю ширину автомобиля и позволяющий электрокару «общаться с внешним миром». Концептуальный автомобиль Manta GSe ElektroMOD изготовлен в единственном экземпляре и не планируется к запуску в серийное производство.