Нил Гейман ответил на критику актёрского состава сериала по «Песочному человеку»
Писатель отметил, что он внимательно относится к адаптации The Sandman, а те, кто не читал или не понял комикс и при этом жалуется на кастинг, его не волнуют.
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Недовольство сериалом по «Песочному человеку» и Нилом Гейманом в конце мая высказали в социальных сетях. Пользователь Твиттера под ником FINN WAKE упрекнул английского писателя в том, что тот наплевательски относится к адаптации своего комикса.
Судя по всему, FINN WAKE имел в виду выбор актёров на роли в сериале — так, Смерть в нём сыграет темнокожая актриса Кирби Хауэлл-Баптист («Убивая Еву»), а Страсть — Мэйсон Александр Парк («Прежде чем ты узнаешь»), который идентифицирует себя как небинарного человека.
В ответ на это Нил Гейман заявил, что сериал по «Песочному человеку» его заботит — в отличие от тех, кто не читал оригинальный комикс или не понял его, но стал жаловаться на темнокожую Смерть.
Сразу после того, как Netflix объявил актёрский состав «Песочного человека», Нил Гейман подчеркнул, что у Вечных, к которым относятся Страдание и Смерть, нет определённой человеческой формы и расы.
Писатель также отметил, что Страсть была небинарной и в оригинальных комиксах.
«Песочный человек» — цикл комиксов о Сне (Морфее) и других Вечных. Главную роль в сериале по нему сыграет Том Старридж («Рок-волна»).
Нил Гейман выступает исполнительным продюсером адаптации. Выход сериала состоится на Netflix, но когда именно, пока не сообщается.