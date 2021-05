Кейт Миддлтон привилась от коронавируса Генсек ООН призвал отказаться от угля » Нил Гейман ответил на критику актёрского состава сериала по «Песочному человеку» Писатель отметил, что он внимательно относится к адаптации The Sandman, а те, кто не читал или не понял комикс и при этом жалуется на кастинг, его не волнуют. 4264 просмотров Нил Гейман Недовольство сериалом по «Песочному человеку» и Нилом Гейманом в конце мая высказали в социальных сетях. Пользователь Твиттера под ником FINN WAKE упрекнул английского писателя в том, что тот наплевательски относится к адаптации своего комикса. Судя по всему, FINN WAKE имел в виду выбор актёров на роли в сериале — так, Смерть в нём сыграет темнокожая актриса Кирби Хауэлл-Баптист («Убивая Еву»), а Страсть — Мэйсон Александр Парк («Прежде чем ты узнаешь»), который идентифицирует себя как небинарного человека. В ответ на это Нил Гейман заявил, что сериал по «Песочному человеку» его заботит — в отличие от тех, кто не читал оригинальный комикс или не понял его, но стал жаловаться на темнокожую Смерть. FINN WAKE @FinnWake6 @neilhimself Why sell out? Just stand by your work or do you lack the intestinal fortitude? It irks me more that you just don’t even give a fuck. 18 Зачем было продаваться? Стойте на своём, или вам не хватает для этого мужества? Это раздражает меня больше всего — что тебе попросту наплевать. Neil Gaiman @neilhimself I give all the fucks about the work. I spent 30 years successfully battling bad movies of Sandman. I give zero fucks about people who don’t understand/ haven’t read Sandman whining about a non-binary Desire or that Death isn’t white enough. Watch the show, make up your minds. https://twitter.com/FinnWake6/status/1398478516992229376 1552 13709 Мне ни разу не наплевать на мою работу. Я 30 лет успешно сопротивлялся плохим фильмам по «Песочному человеку». Но меня нисколько не заботят люди, которые не понимают или не читали комикс и жалуются, что Страсть будет небинарной, а Смерть недостаточно белая. Посмотрите сериал, потом делайте выводы. Сразу после того, как Netflix объявил актёрский состав «Песочного человека», Нил Гейман подчеркнул, что у Вечных, к которым относятся Страдание и Смерть, нет определённой человеческой формы и расы. Писатель также отметил, что Страсть была небинарной и в оригинальных комиксах. Neil Gaiman @neilhimself @mr_percentage @durhamtyler1 @DCComics @netflix But intentionally addressing people in a way that upsets them is hurtful, and describing characters wrongly is ignorant. Tell Mason they are a he, and you are being unpleasant. Describe Desire as he, and you’re showing you don’t know anything about the comics or the story. 1 10 Намеренно обращаться к людям так, чтобы обидеть их — это оскорбительно, а неправильно описывать персонажей — это невежество. Обратитесь к Мэйсону как к мужчине, и это будет грубостью. Скажите, что Страсть — это мужчина, и это покажет, что вы ничего не знаете о комиксах и об их сюжете. «Песочный человек» — цикл комиксов о Сне (Морфее) и других Вечных. Главную роль в сериале по нему сыграет Том Старридж («Рок-волна»). Нил Гейман выступает исполнительным продюсером адаптации. Выход сериала состоится на Netflix, но когда именно, пока не сообщается.