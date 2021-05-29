Назван «самый знаковый» член британской королевской семьи

Модный бренд одежды PrettyLittleThing проанализировал количество интернет-запросов среди жителей Великобритании и США, которые интересовались стилем членов королевской семьи. За последний год показатель в отношении герцогини Сассекской увеличился на 100 процентов — ее наряды искали в сети 148 550 раз.

Маркл обошла герцогиню Кембриджскую Кэтрин — число запросов об образах Миддлтон увеличилось на 84 процента. Показатель достиг 145 400 запросов. В отчете исследования отмечалось, что «Меган и Кейт постоянно задают тенденции и сами по себе являются огромными иконами стиля».