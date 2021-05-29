НАСА едва не потеряли вертолет на Марсе

Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно совершил свой шестой полет на Марсе, пережив в ходе него сбой в работе навигационной камеры. Из-за этого бортовая система управления некоторое время неверно корректировала оценки текущего положения дрона, его скорости и ориентации в пространстве, из-за чего последовали сильные колебания вертолета, сообщается на сайте NASA.

Шестой полет «Индженьюити», состоявшийся 22 мая 2021 года, стал первым в рамках программы разведывательных полетов вертолета, стартовавшей в начале мая этого года. Предполагалось, что сначала дрон поднимется на высоту 10 метров, затем пролетит 150 метров на юго-запад со скоростью 4 метра в секунду. После этого ему предстояло получить цветные изображения области, расположенной на расстоянии 15-20 метров, которая заинтересовала ученых скалами. После завершения съемки дрон должен был пролететь еще 50 метров на северо-восток, где располагалась новая посадочная площадка, и сесть там.

Данные телеметрии, переданные дроном на Землю после полета, показали, что первоначальный подъем и полет на 150 метров он совершил успешно, однако затем аппарат стал фиксировать отклонения по крену и тангажу более чем на 20 градусов и скачки потребления энергии. Тем не менее, «Индженьюити» смог выполнить программу полета и совершил посадку в пределах пяти метров от расчетной площадки.

Снимок Марса, сделанный дроном во время шестого полета с высоты 10 метров .

Анализ данных показал, что на 54-й секунде полета произошел сбой в работе черно-белой навигационной камеры, которая снабжает данными систему управления дроном, из-за чего один из кадров был потерян, а последующие снимки обладали неверными временными метками. С этого момента бортовая система управления стала неверно корректировать оценки текущего положения дрона, его скорости и ориентации в пространстве, из-за чего последовали сильные колебания дрона. Успешная посадка дрона стала возможна благодаря запасу устойчивости системы, а также тому факту, что на заключительном этапе полета дрон прекращает использовать навигационную камеру, из-за чего в последние моменты шестого полета он успел скорректировать свою ориентацию и скорость.