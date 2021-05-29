Нарциссизм оказался значительным фактором риска агрессивного и насильственного поведения — ученые

Нарциссизм, даже умеренный, значительно связан с агрессивностью, установили американские ученые. Метаанализ 437 независимых исследований показал, что люди с нарциссическими расстройствами личности склонны ко всем видам агрессии, включая физическую, словесную, травлю, троллинг и преследование в интернете. Результаты были одинаковыми независимо от пола, возраста, уровня образования или страны проживания исследуемых. Связь нарциссизма и агрессии усиливалась при провокации, но оставалась значительной и при ее отсутствии. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin.

Нарциссическое расстройство психики — это психическое отклонение, при котором человек чувствует себя уникальным, убежден в своем превосходстве над другими и ожидает безусловного восхищения от окружающих. Нарциссические личности считают себя выше правил, склонны обесценивать все, что не ассоциируют с собой, лишены эмпатии. Люди с нарциссическими чертами личности склонны, например, одобрять социальное неравенство. Ученые предполагают, что нарциссизм имеет как нормальные, так и патологические проявления. Субклинический нарциссизм, характеризующийся такими чертами личности, как, например, ощущение собственной грандиозности, права власти и успеха, считается умеренным. Патологическое нарциссическое расстройство сопровождается клинически значимыми проблемами психического здоровья, такими как депрессия, суицидальные мысли, причинение себе вреда, агрессивность и склонность к насилию.

Существует большое количество исследований, изучающих связь между нарциссизмом и агрессией (например, 1, 2, 3). Люди с нарциссическим расстройством, ожидающие безусловного восхищения, могут быть чрезмерно чувствительны к критике в свой адрес и реагировать на нее с гневом. Люди с патологическим уровнем нарциссизма имеют значительные регуляторные дефициты и дезадаптивные стратегии, чтобы справиться с угрозами собственному образу. Таким образом, люди с патологическим нарциссизмом могут быть особенно склонны нападать на других в агрессивной манере, когда им угрожают.

Софи Кьервик (Sophie L. Kjærvik) и Брэд Бушман (Brad J. Bushman) из государственного университета Огайо исследовали в метааналитическом обзоре связь между нормальным и патологическими уровнями нарциссизма и агрессией, и рассмотрели возможную переменную модератора — провокацию. Анализ включил 437 независимых исследования, в том числе 77 не опубликованных, с участием 123 043 человек. Исследования проводились с 1985 по 2020 годы. Средний возраст участников колебался от 8,3 до 61,7 года.

Для поиска соответствующих исследований, опубликованных до 15 ноября 2020 года, ученые использовали пять компьютерных баз данных: Medline, PsycINFO, Информационный центр образовательных ресурсов (ERIC), PubMed и Pro-Quest. Использовались четыре критерия включения: исследование должно было включать определенную степень нарциссизма, изучить нарциссизм на индивидуальном уровне, а не на групповом или коллективном, включать меру агрессии или насилия и не включать участников младше семи лет.

Результаты показали, что нарциссизм является важным фактором риска агрессии и насилия. Нарциссические расстройства оказались связаны как с агрессией (r = 0,26, [0,24, 0,28]), так и с насилием (r = 0,23, [0,18, 0,27]). Как и ожидалось, связь нарциссизма и агрессии была сильнее в условиях провокации (r = 0,29, [0,23, 0,36]), чем в условиях ее отсутствия (r = 0,12, [0,05, 0,18]), но была значительной и при отсутствии провокации. И «нормальный», и «патологический» нарциссизм были связаны со всеми формами агрессии (косвенной, прямой, вытесненной, физической, вербальной, издевательской). Связь между нарциссизмом и агрессией оказалась одинаково значимой для мужчин и женщин, для людей всех возрастов, уровня образования и страны проживания.