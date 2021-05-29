Найден личный флот Карла Великого

Шведские археологи идентифицировали два затонувших корабля, обнаруженных в 2019 году неподалеку от Стокгольма. Ими оказались два военных судна «Аполлон» и «Мария», использовавшиеся при подготовке вторжения Карла X Густава в Речь Посполитую. Корабли построены в 1648 году в Германии и Швеции, а через три десятилетия затоплены, чтобы преградить морской путь на Стокгольм. О находке сообщается на сайте VRAK – Музея затонувших кораблей.

В Швеции находится VRAK – Музей затонувших кораблей, целью которого выступает распространение знаний о культурном наследии Балтийского моря. Исследователи оцифровывают обнаруженные под водой затонувшие объекты, однако оставляют их покоиться в дальнейшем на дне. Сам музей только готовится принять своих первых посетителей, так как его открытие из-за пандемии перенесено на осень 2021 года.

В 2019 году подводные археологи из VRAK – Музея затонувших кораблей обнаружили недалеко от Стокгольма два больших военных судна, относящихся к XVII веку. Они предположили, что корабли были затоплены здесь специально, чтобы преградить морской путь на Стокгольм. Ученые выдвинули предположение, что они нашли корабли «Корона» и «Скипетр», построенные во времена шведского короля Густава II Адольфа (1594–1632 годы), который слыл поклонником больших и мощных кораблей. Для проверки своей гипотезы археологи взяли несколько образцов древесины с обломков, чтобы провести датировку и попытаться идентифицировать корабли.

Джим Ханссон (Jim Hansson) вместе с другими подводными археологами из шведского VRAK – Музея затонувших кораблей провели исследование, направленное на идентификацию двух затонувших кораблей, обнаруженных недалеко от города Ваксхольма. Для этого ученые проанализировали образцы древесины, измерили палубные балки и шпангоуты и соотнесли полученные данные с архивными материалами.

Шведская крепость Ваксхольм

Исследователи выяснили, что находки представляют собой два военных корабля – «Аполлон», «Мария», которые использовались для подготовки вторжения Карла X Густава в Речь Посполитую. Оба корабля, в частности, участвовали в битве при Мене (1657 год) и Звуке (1658 год).

Ученые обнаружили, что дубовая древесина, из которой сделаны корабли, была заготовлена зимой 1646 / 1647 года. Из этого следует, что судна построены через 1–2 года. Дуб для строительства одного корабля происходит из Северной Германии, а другой – из Восточной Швеции. Корабль достигал 8,7 метра в ширину и 35 метров в длину. Патрик Хеглунд (Patrik Höglund) дополнил, что это военные корабли средних размеров, оснащенные тяжелой артиллерией.

Благодаря архивным документам археологи узнали, что в 1648 году «Аполлон» построен в немецком городе Висмарке, а «Мария» – в шведском Шеппсхольмене, а в 1677 году они были затоплены у Ваксхольма.